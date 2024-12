Una nuova sede per la Akeron. L’azienda va in via Angeloni. Investimento da 8 milioni di euroA

Lucca, 13 dicembre 2024 – Akeron, ecco la nuova sede. Dopo anni di ricerca – era stata ipotizzata a suo tempo anche la collocazione in un’ala della Manifattura senza poi farne di nulla anche per le lungaggini che accompagnano da decenni il recupero della struttura – la società di Lucca, leader nello sviluppo di soluzioni software avrà un nuovo quartiere generale due passi dal centro storico.

Sarà in via Carlo Angeloni, 45, dove per oltre 20 anni hanno trovato posto gli uffici centrali della ex finanziaria Ducato, negli anni scorsi assorbita da Agos e i cui dipendenti saranno probabilmente trasferiti in uno stabile di Guamo. L’immobile si sviluppa su un complesso costituito da una villa storica e da due palazzine moderne e vanta una posizione strategica proprio di fronte alle Mura urbane e vicina a importanti snodi di trasporto come l’autostrada e la stazione ferroviaria. Il complesso si estende su una superficie di 3.200 mq, ed è arricchito da un parcheggio interrato di 1.800 mq.

L’acquisto dell’immobile è stato formalizzato ieri, grazie all’intermediazione dell’Immobiliare San Pietro di Lucca, e ha reso necessario un investimento di circa otto milioni di euro, interamente finanziato dai soci di maggioranza dell’azienda.

Ora, le oltre duecento persone che lavorano in Akeron, la cui struttura principale era in via Farnesi, avranno finalmente una sede unica, che sarà il centro operativo per promuovere l’eccellenza del Made in Italy nel mondo, attraverso la produzione e commercializzazione di software.

“L’investimento – si legge in una nota della società – rappresenta un’ulteriore tappa nella crescita di Akeron, un’azienda che punta a conquistare i mercati internazionali, pur mantenendo salde le sue radici nel territorio lucchese. Progettata per accogliere giovani talenti, il complesso è pensato per stimolare la creatività, l’innovazione e il benessere del team. Ogni ambiente sarà studiato per favorire la crescita professionale e personale, creando un contesto che stimolerà nuove idee e promuoverà la collaborazione. Akeron, infatti, pone le persone al centro, il capitale umano è il vero motore del suo successo”.

Il nuovo quartier generale si distinguerà anche per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale. L’edificio è dotato di un impianto fotovoltaico con una capacità di 19 KW, oltre a colonnine di ricarica per auto e biciclette elettriche, che promuovono l’adozione di soluzioni di mobilità sostenibile. Con la centralizzazione delle attività in un unico edificio, sostiene Akeron, si ridurranno gli spostamenti tra le sedi, come avveniva in precedenza, ottimizzando i flussi di lavoro e riducendo ulteriormente l’impatto ambientale. Nei desiderata dell’azienda, la sede di via di Angeloni non sarà solo un luogo fisico, ma un simbolo tangibile della visione di Akeron: una sorta di punto d’incontro tra tecnologia avanzata, la sostenibilità e la valorizzazione del capitale umano.

F.V.