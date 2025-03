Aggressioni in corsia, le strategie di Uil

Aggressioni in corsia, un tema purtroppo sempre attuale. Ed è per questo che la Uil Fpl Toscana lancia un evento dedicato di cui sarà protagonista anche il referente provinciale del sindacato, Pietro Casciani (nella foto). Si tratta del convegno sulla prevenzione e gestione delle aggressioni agli operatori sanitari, che si terrà il 27 marzo a partire dalle 9 del mattino nell’Auditorium N.I.C. 3 dell’Ospedale di Careggi. L’evento, accreditato Ecm, rappresenta un’importante occasione di confronto per approfondire le criticità legate alla sicurezza degli operatori sanitari e discutere strategie di prevenzione e tutela.

Interverranno esperti del settore per analizzare il fenomeno sotto diversi punti di vista: Flavio Gambini, Segretario Generale Uil Fpl Toscana, introdurrà i lavori. Di seguito la parola passerà a Pietro Casciani, Responsabile Sanità Uil Fpl Toscana, il quale offrirà una panoramica sulle aggressioni nel contesto regionale. Poi la dottoressa Sonia Adipietro, RLS e infermiera Aou Careggi, che presenterà problemi e proposte concrete. Seguirà il contributo dell’avvocato Fabio Piccioni che approfondirà gli aspetti legali della tutela degli operatori, del dottor Mattia Rotelli, psicologo del Crrcr Toscana, che analizzerà le implicazioni psicologiche del fenomeno, del dottor Dori Fabrizio, Responsabile RSPP Careggi, il quale illustrerà la situazione in Toscana. A chiudere Rita Longobardi, Segretaria Generale Uil Fpl Nazionale, presenterà le proposte del sindacato a livello nazionale.