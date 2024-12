“Aggredita in disco“. Ragazza denuncia le violenze subite

"Sono rimasta davvero scossa, purtroppo questo genere di comportamenti continua a essere molto diffuso". La storia l’ha raccontata la vittima in prima persona, M.V., una ragazza lucchese che ha sporto denuncia per percosse dopo i fatti accaduti in un noto locale notturno di Lucca. Il racconto inizia descrivendo la più normale delle serate tra amici, due passi, quattro chiacchiere, una cena in centro e poi la decisione di spostarsi verso un locale che metta la musica durante la notte.

"Sono una cliente abituale - racconta - così siamo entrati senza aspettare, in quanto all’ingresso gli addetti alla sicurezza mi conoscono e hanno sempre avuto un atteggiamento gentile e cortese nei miei confronti. Dopo essere entrati ci siamo messi a ballare vicino alla consolle, dove si trovava un altro addetto alla sicurezza che non conoscevo".

"Mentre ballavo il buttafuori che si trovava alle mie spalle mi ha spinto, intento ad allontanarmi dalla consolle. A quel punto mi sono girata e gli ho detto che non gradivo essere toccata né spinta. A questo punto il soggetto mi ha risposto “Ah no? non ti devo toccare?” e mi ha immediatamente afferrato con estrema violenza, senza dirmi altro e mi ha trascinato con veemenza e senza motivo all’uscita. Un gesto di aggressione che mi ha profondamente scosso e che mi ha spinto a recarmi in pronto soccorso".

"Non è questione di essere donna e di aver subito percosse da un uomo alto oltre 1.80 e con una mole molto superiore alla mia, quello che mi domando è: davvero in una città come Lucca, è così semplice incorrere in queste situazioni di pericolo all’interno di “locali che dovrebbero essere sicuri”?". La ragazza si è rivolta ai carabinieri, sporgendo denuncia dopo essere andata al pronto soccorso, vedendosi accertare il trauma cervicale.

ia.na.