Aggredisce gli automobilisti, tira pugni e calci alle auto, poi si rifugia in un torrente: denunciato

Lucca, 24 ottobre 2024 – In preda a sostanze stupefacenti ha dato in escandescenza, danneggiando alcune auto e cercando di aggredire le persone a bordo per poi darsi alla fuga alla vista dei carabinieri e finendo per tentare, inutilmente, di nascondersi in un torrente. Un uomo è stato denunciato domenica sera a Lucca per danneggiamento aggravato, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti presso il parcheggio di un Mc Donald's, dove molte cittadini avevano segnalato un uomo in escandescenza intento a colpire con calci e pugni le vetture parcheggiate. In particolare, si era violentemente scagliato contro un veicolo condotto da un uomo in coda al Mc Drive con a bordo la figlia. Poi, in un altro parcheggio vicino, ha ripetutamente e violentemente colpito con calci e pugni una vettura con dentro due ragazze, minacciandole ed impedendo loro di allontanarsi. All'arrivo dei militari l'uomo si è dato precipitosamente alla fuga. Inseguito si è lanciato nelle acque del torrente Priscilla rimanendovi per circa venti minuti nel tentativo di nascondersi tra la vegetazione e sott'acqua, sempre sorvegliato dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco che, con idonee attrezzature, hanno estratto l'uomo dalle acque mentre tentava di opporsi dimenandosi, e facendo roteare calci e pugni. Una volta immobilizzato è stato trasportato a bordo di autoambulanza all'ospedale San Luca, dove veniva riscontrato affetto da intossicazione da sostanze stupefacenti del tipo cocaina e cannabinoidi, e successivamente al comando dei carabinieri che lo hanno denunciato