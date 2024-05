Addio al Vapoforno Corsini dopo 72 anni di attività: “Venerdì vi salutiamo tutti“

Il “Vapoforno Corsini Enrico“ di Riccardo Corsini in via San Donato due anni fa celebrava ben 70 anni di attività e ora, con il 31 maggio, saluta i clienti. In oltre mezzo secolo di attività ha onorato la nostra città utilizzando sempre materie prime di alta qualità e producendo eccellenti prodotti di panetteria e piccola pasticceria. Una bellissima parte della storia della nostra città che si conclude.

Un’attività da cui sono passate generazioni, che è stata punto di riferimento per le famiglie. Un saluto che, in questi casi, è sempre colmo di nostalgia. Oggi Riccardo Corsini, Enza Lombardi e Claudia Pollastrini vogliono ringraziare tutti i clienti per la fiducia sempre riposta nel loro lavoro in tutti questi anni. “La mattina di venerdì 31 maggio, ultimo giorno per il Vapoforno, sarà l’occasione per salutare tutti con piacere“, è l’invito dei titolari. Buona pensione dunque al Vapoforno Corsini che per ben tre generazioni è riuscito ad allietare i palati di tanti lucchesi.