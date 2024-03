Addio al dottor Giannini ‘Garbato, mai sopra le righe’

Cordoglio anche ad Altopascio per la scomparsa del dottor Raffaele Giannini, 82 anni, socio privato della farmacia comunale. Sin dai tempi del sindaco Giorgio Ricciarelli, anche lui medico, nei primi anni Duemila, progettò e portò avanti l’idea del presidio a conduzione mista, pubblica e privata, con l’inaugurazione già all’epoca nella sede attuale, nei pressi del supermercato Pam al Turchetto, praticamente nella frazione di Badia Pozzeveri. Per l’epoca una novità.

Giannini era molto conosciuto anche a Lucca e a Lunata. Lo ricorda con affetto iL sindaco, Sara D’Ambrosio.

"Se ne è andato – dice D’Ambrosio – il dottor Raffaele Giannini, per il Comune di Altopascio socio privato della Farmacia Comunale. Una persona d’altri tempi, garbata, mai sopra le righe, elegante e seria nel gestire i rapporti umani e di lavoro. Ci mancherà tanto. L’ho conosciuto – aggiunge il primo cittadino - quando sono diventata sindaco e la nostra conoscenza resterà con me per sempre: il ricordo è nitido, era un uomo raro, imprenditore capace, grande amante del suo lavoro, in una parola persona per bene. La sua morte ci addolora moltissimo e tutta Altopascio si stringe attorno alla famiglia".

Il funerale di Giannini si svolgerà oggi, sabato 16 marzo, alle 15.30 a Sant’Alessio, a Lucca.

M.S.