"Addio al Bar del Paolo Gas: Una Perdita per la Storia di Barga"

In questi giorni si sente parlare di molte chiusure di attività tra Barga e Fornaci. Tra queste c’è quella la chiusura del Bar del Paolo Gas, il bar più… Celtic e più scozzese d’Italia, potremmo aggiungere, covo del locale club dei support dei Celtic di Glasgow e vero e proprio punto di ritrovo per tanti scozzesi illustri e non: uno su tutti, la pop star Paolo Nutini. Il Bar chiuderà i battenti il prossimo 31 dicembre: "Per me è arrivato il momento della pensione – ci ha detto il titolare Paolo Marchetti – di dedicarmi a fare il nonno e di continuare a correre in moto". Il Bar aveva aperto il 18 maggio del 2009 ed in questi anni è divenuto un punto di ritrovo per i tifosi barghigiani del Celtic, per tanti bargo-scozzesi appunto e per gli appassionati delle due ruote, oltre che punto di approdo per i turisti in arrivo a Barga. Vederlo chiuso, per i barghigiani, sarà una perdita anche per la vita del piazzale del Fosso che è uno dei punti di approdo a Barga.

Quel che è certo è che da quando ha aperto questa attività ha fatto indubbiamente parte della storia e del commercio di Barga. Ora chiuderà i battenti e questa, per tutti quelli che amano la cittadina, non è davvero una buona notizia.