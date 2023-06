Addio a Roberto Tolomei Il notaio dai modi gentili

Per tutti in Versilia era, semplicemente, "il notaio". Se n’è andato in silenzio a 81 anni – dopo una lunga malattia – Roberto Tolomei notissimo libero professionista che ha segnato i rapporti giuridici di tante imprese e famiglie, negli anni in cui la figura notarile era il vero punto di riferimento di businness e delicate questioni personali.

Originario di Viareggio, Roberto Tolomei era figlio di un avvocato ed ha seguito il percorso di studi legato al diritto, scegliendo poi di prendere l’abilitazione alla professione di notaio nel 1973. Ha esercitato la professione notarile per ben 43 anni, fino al 2016, dividendosi tra lo studio in Garfagnana (dove ancora oggi in tantissimi lo ricordano con stima e affetto) e quello in viale Carducci 18 sul lungomare a Viareggio, a pochi passi dalla sua abitazione.

Una vita dedicata infatti alla routine di lavoro che era per Tolomei passione e impegno assieme: solo negli ultimi tempi era stato costretto a lasciare lo studio a causa dell’incedere della malattia. A caratterizzarlo è sempre stato quell’approccio informale e alla mano, quella disponibilità innata nei confronti delle persone: pur rivestendo un ruolo professionalmente autorevole era riuscito a conquistare non solo i clienti ma anche il cuore della gente proprio attraverso un dialogo umano e bonario, che spesso prescindeva da codici e protocolli per tradursi in consigli di buon senso e un sostegno quasi familiare a chi si rivolgeva a lui per dirimere cavilli di diritto. Tolomei ha rappresentato negli anni d’oro di Viareggio una figura di indubbio spessore e riferimento, in tempi in cui i professionisti erano pochi e la loro riconosciuta competenza era il più consistente biglietto da visita.

Tanto esposto dal punto di vista professionale quanto riservato nella sua vita familiare.

Roberto Tolomei lascia la moglie Maria Cristina Scalfati, i tre figli Piero (che svolge la professione di avvocato), Cristina e Paola. Lo piangono anche il fratello Rodolfo (anch’egli notaio) e Guido. L’ultimo saluto, per volontà della famiglia, si svolgerà in forma strettamente riservata.

Francesca Navari