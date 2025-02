Addio a Michele storico titolare de “Il Frutteto“

La comunità barghigiana è rimasta profondamente colpita ed addolorata dalla prematura scomparsa del commerciante Michele Cavani. Aveva solo 56 anni ed un male incurabile se l’è portato via troppo presto. Michele era del paese Mologno e per Mologno negli anni ha fatto tanto soprattutto nell’ambito delle attività del suo comitato paesano. Ma da tutti è conosciuto soprattutto per il suo negozio “Il Frutteto“ di via Pascoli a Barga che, sempre con le migliori primizie del mercato, nel 2023 aveva festeggiato i suoi trenta anni di attività. Il primo gennaio 1993 apriva i battenti, dopo che l’attività era stata rilevata nel dicembre 1992. Un negozio dalla lunga storia e che tanta storia ha compiuto insieme a Michele; sempre presente per il suo lavoro, sempre presente anche per la comunità. Un negozio di frutta e verdura dove la qualità è sempre venuta prima di tutto e dove, quando possibile, si trovano i prodotti a chilometro zero. Tutte garanzie che sono state possibili grazie alla grande passione, alla serietà, alla voglia di fare bene di Michele. Indubbiamente ha regalato per trentadue anni, e lo ha fatto in presenza, fino all’ultimo, un negozio che, senza tanti clamori, è stato un punto di riferimento costante per la comunità locale ed anche per i visitatori e ha difeso con onore quel poco del tessuto commerciale che ancora resiste a Barga. Per tutto questo e per tanto altro, per la simpatia che lo contraddistinguevano e per essere stato un bravo e appassionato commerciante e soprattutto un ottima persona, lo piange adesso tutta la comunità barghigiana. I funerali di Michele si terranno nella chiesa della sua Mologno questo pomeriggio alle 15. La nostra redazione invia ai figli, al babbo, al fratello ed ai parenti le condoglianze.

L.G.