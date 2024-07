Addio a Lida. Fondò “La Cantina“. Oggi i funerali

Tutti le volevano bene. Era il volto della serenità, dell’accoglienza, quella vera “servita“ sempre con schiettezza e simpatia. E’ venuta a mancare Lida Giangrandi, vedova di Giuliano Chiocca con cui fondò la celebre “Cantina di Carignano“. Aiutava chi si trovava in difficoltà, aveva sempre una parola buona per tutti. Servire ai tavoli del celebre ristorante lucchese per lei era più di un lavoro, era una grande passione. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 alla chiesa parrocchiale di Carignano.