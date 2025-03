Addio a Enzo Berti, il vecchio “Re“ del settore arredamenti

Lutto in città per la scomparsa di Enzo Berti, spentosi all’età di 92 anni. Imprenditore lungimirante e conosciutissimo, ne avrebbe compiuti 93 il prossimo 16 aprile. E’ morto a Villa Pascoli a Barga, dove era arrivato solo il giorno prima. Lascia nel dolore i figli Lorella e Claudio, il nipote Daniele, il fratello Doriano e la sorella Piera. I funerali saranno celebrati domani alle ore 15 nella chiesa di Sant’Anna.

Enzo Berti era molto noto in città per la sua attività principale, la “Berti Arredamenti“, aperta dal padre Elia insieme ad altre imprese e gestita con il fratello Doriano fin dalla prima sede nella zona dell’Arancio vicino a Santa Gemma dove ora sorge il supermercato Lidl. Le attività commerciali erano state fondate da Elia Berti, vero pioniere del settore commerciale, che iniziò l’attività di tagliatore di boschi e produttore di carbone aprendo nel 1936 una rivendita in Borgo Giannotti. Nel 1946 i figli Enzo e Silvano entrarono a lavorare con il padre e nacque la “Elia Berti e figli” mentre nel 1952 vi entrarono anche i fratelli Doriano e Franco.

Il business iniziale era quello del rifornimento di bombole per le cucine a gas, una novità per Lucca dato che in quegli anni si usava quasi sempre il carbone. Poi con il boom economico erano arrivare i frigoriferi, le lavatrici, le radio e anche le tv, con una vasta copertura del settore elettrodomestici. Nel 1971 la “Berti Arredamenti“ gestita dai fratelli Enzo e Doriano si trasferì sulla Sarzanese a Sant’Anna dove era rimasta fino al 1995 quando l’edificio fu comprato dal Mercatone Uno, che si impegnò però a mantenere tutti i collaboratori. Il fratello Franco (morto nel 2007) si occupava degli elettrodomestici nell’attività in viale Carlo Del Prete. L’altro fratello Silvano (scomparso nel 2017) gestiva invece il settore dei combustibili, con sede a Sant’Angelo.

Ai familiari le condoglianze della nostra redazione.