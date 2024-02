Addio a Adolfo . Favilla

È deceduto nel pomeriggio di venerdì Adolfo Favilla noto commerciante che per decenni aveva gestito la cartoleria ed edicola in viale Castracani, poi lo Scarabocchio a San Concordio e in seguito l’Ok Market a Lunata.

Un punto di riferimento per la comunità, che per anni aveva gestito con passione le sue attività.

Dal ’95 si era dedicato con la famiglia ad una nuova attività aprendo il B&B Villa Romantica facendo da apripista a tante attività che negli anni hanno seguito il suo esempio.

Sempre pieno di progetti e idee innovative era molto conosciuto per la simpatia e l’ironia con cui intratteneva amici e clienti

All’età di 85 anni è deceduto al San Luca dopo una brevissima malattia, lascia la moglie Daniela e i figli Elena ed Emanuele con le loro famiglie.

Il funerale è previsto per domani alle ore 14,30 nella chiesa dell’Arancio, fino a domani è possibile portare un saluto a lui e ai familiari presso la sala del commiato della Croce Verde sulla via Romana.