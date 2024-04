Adagio di Teshigawara . In esclusiva toscana lo spettacolo del 30

Nuovo attesissimo appuntamento per la stagione della danza al Teatro del Giglio. Leone d’Oro alla carriera per la Danza 2022, Saburo Teshigawara sarà sul palcoscenico del teatro lucchese il 30 aprile (ore 20.30) con il suo Adagio, danzato con Rihoko Sato. Le note di Mahler, Beethoven, Bach, Mozart, Rachmaninov e Ravel – i loro Adagi – accompagnano il lavoro di Saburo Teshigawara, coreografo e danzatore tra i più rilevanti della danza internazionale: come in un rituale, i gesti e i movimenti dell’artista giapponese si alternano e si uniscono a quelli della sua musa e storica collaboratrice Rihoko Sato. "Quando danzo un adagio – scrive Teshigawara nelle sue note allo spettacolo - il mio corpo si fonde e il mio cuore è sospeso nello spazio per dissolversi nel nulla. Le parole lentamente evaporano, e quando anche la realtà e i pensieri spariscono, sento che sto vivendo la vita e la morte". Saburo Teshigawwara è artista completo e poliedrico: pittore, disegnatore, autore di installazioni e film, inizia la sua carriera nel 1981, nella nativa Tokyo, dopo aver studiato arti plastiche e balletto classico.