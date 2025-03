Ad aprile “Città di carta“. Super ospite Red Canzian

Tra gli ospiti della quarta edizione di ‘Lucca Città di Carta’, il festival culturale dedicato ai libri, alla carta, alla stampa e all’arte che quest’anno si terrà dal 25 al 27 aprile al Real Collegio, ci sarà anche Red Canzian, bassista e voce dei Pooh. Il cantante sarà intervistato dalla giornalista vicentina Margherita Grotto, e nell’occasione parlerà del suo libro “Centoparole per raccontare una vita“ edito da Sperling & Kupfer.

Canzian ripercorrerà la sua carriera e la sua vita e non mancherà lo spazio per il firmacopie a tutti i presenti in sala. “Sono partito da 200 parole, e molte di queste ho cominciato a “riscriverle“, per poi abbandonarle quando mi impantanavo in significati troppo logici, normali e non volevo rischiare di diventare una copia dello Zingarelli – dice Red Canzian nella presentazione del libro -. Ecco perché su queste “centoparole“, sopravvissute alla selezione, c’è una rilettura attenta di ogni significato, e dentro c’è tutta la mia vita... che uso però non come autocelebrazione ma come mezzo di trasporto per veicolare altri pensieri, cercando di arrivare al cuore del lettore, per coinvolgerlo in riflessioni più profonde, attraverso suggestioni che lo inducano a sognare, credere e osare“

Tra gli altri scrittori già confermati anche Marco Vichi, Marco Pardini e Matteo Rubboli, quest’ultimo presente il 25 aprile con il suo nuovo romanzo che narra quattro storie di giovani innamorati ambientate nei campi di concentramento di Vorbruck- Schirmeck, Ereda e Auschwitz- Birkenau. Queste le prime anticipazioni del festival che ormai, dal 2020, in pieno Covid, è diventato un riferimento importante per la città e per molti turisti. Oltre 21.000 i visitatori delle precedenti tre edizioni, appassionati lettori e non solo. Il Festival, infatti, prevede una fiera del libro con 60 stand, un ricco programma di oltre 70 appuntamenti con scrittori, editori, esponenti della cultura e artisti, ma anche un calendario eventi appositamente pensato per bambini e famiglie e anche laboratori artistici, workshop, prove di stampa manuale e mostre.

Tante le novità tra cui il progetto culturale letterario Shelley Project e l’associazione Millimetrica che porterà al Festival i Silent Reading party, uno spazio dove abbandonare il cellulare, leggere un buon libro e condividere emozioni. Si rinnova poi la collaborazione con il Polo ‘E. Fermi- G. Giorgi’ che prevede la presenza degli studenti al Festival e i concorsi dedicati alle scuole, dalle primarie alle superiori.