Acquedotto, nuovo tratto. Progetto da 230mila euro: "Segnale importante"

Un investimento complessivo di 230 mila euro ha portato alla realizzazione di un nuovo tratto dell’acquedotto, lungo circa 3 chilometri, che collega il serbatoio di Pianacci in Comune di Villa Collemandina e quello in località Giappone in Comune di San Romano e alla contestuale sostituzione di alcuni tratti di rete per un miglioramento generale del servizio idrico offerto ai cittadini della zona. Il nuovo tratto di acquedotto permetterà di risolvere possibili problemi di approvvigionamento idrico che potrebbero sopraggiungere, soprattutto nel periodo estivo, nel Comune di San Romano, dando anche supporto al sistema antincendio della centrale termica in concessione a Siram spa. Allo stesso tempo, Gaia ha provveduto anche a sostituire la rete di distribuzione alle utenze nelle zone di Pianacci e Giappone, eliminando le perdite idriche esistenti. Questa realizzazione ha consentito anche la cessazione di un impianto di sollevamento che alimentava la località Cerreta, nel Comune di San Romano. Ciò permetterà, oltre a un notevole risparmio energetico, di eliminare fastidiosi disservizi subiti dagli abitanti della località Cerreta a causa delle frequenti interruzioni elettriche. Tutto questo grazie alla collaborazione tra il gestore idrico Gaia spa, i Comuni di San Romano e Villa Collemandina e Siram spa concessionaria dell’impianto di teleriscaldamento del Comune di San Romano. Alla conferenza stampa in Comune a San Romano erano presenti i sindaci Raffaella Mariani e Francesco Pioli, il presidente di Gaia spa Vincenzo Colle, il direttore Paolo Peruzzi, la responsabile del servizio acquedotto Ester Della Santa e il capo servizio acquedotto per la Garfagnana Marco Riva. I lavori erano iniziati nel novembre 2022 e i Comuni di San Romano e di Villa Collemandina hanno compartecipato all’investimento complessivo eseguendo la prima parte degli scavi e impegnandosi a realizzare il ripristino del manto stradale.

"L’impegno di Gaia -ha dichiarato il presidente Vincenzo Colle- è sempre stato quello di garantire un accesso sicuro e affidabile alla fornitura idrica per tutti i cittadini del territorio di nostra competenza". "Ringrazio il Comune di Villa Collemandina e il gestore idrico Gaia – ha affermato il sindaco Raffaella Mariani – perché, con questo tipo di investimenti, si contribuisce a dare un segnale importante di vicinanza alle aree interne come la nostra, dimostrando come, attraverso l’innovazione e la tecnologia, si possa migliorare la qualità della vita e il sistema complessivo dei servizi erogati ". "Questo progetto – ha concluso il sindaco Francesco Pioli - migliora il servizio per i cittadini, grazie anche alla collaborazione sempre positiva con il vicino Comune di San Romano".

Dino Magistrelli