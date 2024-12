Acqua, Lucca al primo posto. La meno cara della Toscana

Male, malissimo, tutta la Toscana, bene Lucca: nel nostro capoluogo il costo della tariffa idrica è nettamente il più contenuto a livello regionale. Il servizio offerto da Geal costa, per una famiglia composta da tre persone e un consumo di 150 metri cubi l’anno, 433,78 euro, una cifra decisamente più contenuta di tutte le realtà vicine sia pure superiore alla media nazionale. Lo certifica il 3° Report sul servizio idrico relativo a qualità tecnica e tariffe di I.R.C.A.F. Centro Studi AP.

Il quadro che si ricava dalla lettura dello studio che è nato per informare cittadini e operatori del settore sull’evoluzione della spesa della famiglia tipo e per rappresentare ed esaminare l’evoluzione della qualità tecnica e della qualità contrattuale corrispondenti al servizio fornito, parla chiaro. A livello nazionale, sempre una famiglia composta da tre persone e con un consumo annuo di 150 mc d’acqua, spende 392,95 euro: la più cara in assoluto è Frosinone con 705,41 euro, la meno Cosenza con 140,13, ma nei primi posti dove la bolletta è più salata ci sono molte città capoluogo toscane: Pisa con 637,86 è seconda, Siena terza con 626,22, Grosseto quarta con 625,58, Livorno sesta con 606,77, Firenze ottava con 571,82, Massa nona con 565,11, Pistoia decima con 559,59 e Prato undicesima con 559,59.

Acqua buona (e si è sempre saputo) e tariffe basse a Lucca che si ferma invece al 33° posto nazionale con un costo medio pari a 433,78 euro, la cifra più bassa a livello regionale, in alcuni casi di centinaia di euro rispetto alle città vicine. In un quadro in cui, anche a livello aggregato delle province, la Toscana ha il triste primato delle tariffe più care d’Italia, precedendo di gran lunga, con una media di 570,45 euro, l’Umbria, il Lazio, le Marche e l’Emilia, la nostra città rimane davvero un’isola, per ora e salve le preoccupazioni per le ipotesi di conclusione della concessione per Geal, felice. Il quadro complessivo è davvero preoccupante: nel periodo 2011-2024 le tariffe idriche a livello regionale sono cresciute dell’87,31 per cento. In poco più di dieci anni, quasi il raddoppio. Anche in tema di qualità tecnica RQTI e contrattuale RQSII Lucca con il servizio fornito dalla Geal ottiene due giudizi di ottimo nello studio, a fronte di prestazioni ben differenti nel resto della regione.

Fabrizio Vincenti