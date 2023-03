Bancarotta fraudolenta, nel mirino della Finanza ex gestori e soci della Fonte Azzurrina

Guardia di Finanza

Lucca, 28 marzo 2023 - I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno concluso un’investigazione coordinata dalla Procura di Lucca nel settore dei reati fallimentari, documentando condotte distrattive per circa 6 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta che ha visto coinvolta la società che fino al 2019 deteneva il noto marchio di acque minerali Fonte Azzurrina nel comune di Careggine. L’attività scaturisce dalla valorizzazione di elementi raccolti dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Lucca nei confronti dell’imprenditore Riccardo Pieraccini, 63 anni, originario di Pistoia e residente a Forte dei Marmi, ma da tempo domiciliato a Bologna, dove aveva aperto alcune società nel settore della distribuzione di bevande. Pieraccini, ritenuto amministratore di fatto della “Azzurrina Acque srl“ dichiarata fallita nel gennaio 2019 dal tribunale di Lucca, aveva già vari precedenti per gravi reati economico-finanziari e contro il patrimonio. Su di lui e altre 13 persone è scattata un’indagine per bancarotta fraudolenta. Gli accertamenti dei finanzieri hanno consentito di ricostruire una serie di condotte poste in essere dagli indagati che, nel corso degli anni, avevano spogliato la società di Careggine dei principali asset aziendali, attraverso la cessione dello stabilimento produttivo, degli impianti e delle attrezzature, nonché del proprio marchio a beneficio...