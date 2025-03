Trasportava acidi pericolosi senza le giuste precauzioni. Maxi multa a un camionista

Lucca, 1 marzo 2025 – Guidava un camion con un carico di sostanze chimiche acide potenzialmente pericolose, ma aveva eluso il funzionamento della scatola nera del veicolo. Il mezzo presentava anche evidenti criticità per la sicurezza stradale e per questo rappresentava una minaccia.

E’ quanto hanno scoperto gli agenti della polizia municipale di Lucca nel corso di un controllo sulle strade comunali avvenuto il 24 febbraio. Durante l'ispezione del mezzo gli agenti hanno constatato due gravi infrazioni: gli acidi contenuti in alcuni serbatoi non erano accompagnati dalla presenza sul veicolo di alcuni dispositivi di equipaggiamento obbligatori, la cui presenza è necessaria per la sicurezza del trasporto in caso di sversamenti accidentali, guasti o incidente a garanzia della pubblica incolumità e della salvaguardia ambientale.

Inoltre il funzionamento della 'scatola nera' obbligatoria del tir era inefficiente in quanto il trasportatore non aveva inserito la propria tessera personale per alcune decine di chilometri, con l'evidente scopo di occultare le eccessive ore trascorse alla guida rispetto ai massimi giornalieri consentiti.

Le infrazioni sono costate all'autotrasportatore e all'impresa per cui lavora sanzioni per un totale di 1300 euro, a cui si sono aggiunte la sospensione della patente di guida e del libretto del mezzo per 60 giorni.