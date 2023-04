Aci, si scaldano i motori Il presidente Luca Gelli si ricandida con il suo staff

Aci Lucca: è di nuovo tempo di elezioni, per i membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti, e il presidente uscente Luca Gelli, insieme a una squadra rinnovata dove volti emergenti si affiancano a nomi già conosciuti, si candida per il terzo mandato. Nella sede centrale di Aci Lucca, a Sant’Anna, sono stati presentati i candidati in corsa per il quadriennio 2023-2027: si vota venerdì 7 luglio, dalle 7 alle 14, nella sede di via Catalani. Può votare chi è socio Aci dal 1° marzo 2023.

Insieme al presidente uscente (nella foto), hanno rinnovato la loro candidatura anche il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio, il pilota Mauro Lenci, infine Giovanni Biagi, avvocato e professionista stimato, legato al mondo del lavoro e della società civile: una compagine rodata che ha già fatto compiere importanti passi in avanti per il Club lucchese nel quadriennio che volge al termine.

Completa la squadra un nome di grande spessore, la professoressa Maria Pia Mencacci: attualmente socia della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è stata insegnante e dirigente scolastica per molti anni sul territorio lucchese (dirigente all’Ic di Altopascio e reggente dell’Ic “Puccini“ di Pescaglia e dirigente responsabile del liceo artistico “Passaglia“ di Lucca), portando la propria esperienza, la propria capacità organizzativa e la propria visione a vantaggio delle istituzioni scolastiche. Di formazione umanistica, Maria Pia Mencacci si è specializzata nelle migliori università italiane e ha all’attivo numerose esperienze nella gestione della pubblica amministrazione: ha fatto parte anche del Cda della Fondazione UIBI per la promozione della didattica digitale, e dell’Ente Cattedrale di San Martino.

“La scelta di ricandidarmi - commenta Luca Gelli - deriva dalla volontà di continuare il percorso di rinnovamento del Club lucchese. Un percorso che ci ha portato in questi anni a cambiare decisamente il volto del nostro ente di riferimento: da monolite freddo e impersonale a fucina di progetti, iniziative e attività. Dall’attenzione alla sicurezza e all’educazione stradale, con i tanti corsi e percorsi fatti e in programma nelle scuole del territorio, alla promozione di eventi sportivi che diventano vera promozione di Lucca e provincia. Aci Lucca, con i suoi oltre 20mila soci, è uno dei Club più attivi a livello nazionale, sempre impegnato a rinnovarsi e a integrare nuovi servizi e percorsi. Da quest’anno, abbiamo organizzato corsi di prima licenza e per ufficiali di gara, per rendere sempre più vicino e accessibile il nostro mondo, e siamo già al lavoro per la prossima edizione del rally Coppa Città di Lucca, un momento sportivo imperdibile. Accanto a me, una squadra con cui ho lavorato bene e con soddisfazione, arricchita dalla presenza della dottoressa Maria Pia Mencacci, esperta conoscitrice del mondo culturale, che porterà una visione nuova e più ricca al nostro club”. In corsa per il collegio dei revisori, infine, anche gli uscenti Bruno Fabbri e Massimo Bernardo Leone.