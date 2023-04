Aci e Santa Dorotea per “Cresco sicuro“, buone pratiche su strada

L’Aci Lucca torna sui banchi di scuola insieme agli studenti dell’istituto Santa Dorotea e lo fa con “Cresco sicuro”, dedicato all’educazione stradale. Due i format proposti agli alunni: “A passo sicuro”, dedicato ai comportamenti corretti quando ci si sposta a piedi, e “Due ruote sicure”, che insegna le regole dell’educazione stradale in sella alla bici. “Voglio ringraziare tutte le insegnanti e la dirigenza dell’istituto Santa Dorotea – commenta il direttore Luca Sangiorgio – che ci hanno accolto in maniera davvero calorosa. L’educazione stradale e le buone pratiche sono importanti per costruire, , strade sicure e guidatori consapevoli“.