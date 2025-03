Accordo fra amministrazione comunale e sindacati. Interventi a favore di anziani e famiglie a basso reddito

L’Amministrazione comunale ha sottoscritto con i rappresentanti sindacali un protocollo d’intesa a favore degli anziani e delle famiglie a basso reddito per l’anno 2025 in materia di interventi sociali e nel campo del lavoro. Nell’accordo sottoscritto, l’Amministrazione ha evidenziato quanto fatto e previsto in materia di spesa sociale, sostegno agli anziani ed alle famiglie e di politiche abitative; in tema di imposte, tasse e tariffe e di azioni a contrasto dell’evasione fiscale e contributiva. "Un accordo importante – ha detto il sindaco Tagliasacchi – che conferma l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione verso le fasce più fragili".