Accordo Coesione e Sviluppo. A Montecarlo due milioni: "Grazie a Giani e Meloni"

Il Comune di Montecarlo ha beneficiato di due milioni di euro. Risorse cospicue, nell’ambito dell’Accordo Coesione e Sviluppo, firmato dal premier Giorgia Meloni a Firenze mercoledì. Soldi che a Montecarlo permetteranno il completo recupero dell’istituto Pellegrini Carmignani nel centro storico del paese e il nuovo manto in sintetico per il campo sportivo comunale. Due opere molto attese. L’ex convento e istituto di istruzione femminile è diventato con gli anni il polo culturale del paese e non solo perché ospita la biblioteca. Ma anche perché vi sono diversi eventi, specialmente in estate, nell’ampio cortile che offre un panorama mozzafiato. Per quanto riguarda il campo sportivo, intitolato "Atlhen des palids", il borgo francese con cui Montecarlo è gemellato (insieme a Karlstejn in Repubblica Ceca e Mylau in Germania), l’intervento renderà l’impianto sempre più moderno ed efficiente.

"I contributi sono arrivati grazie al lavoro fatto dal consigliere regionale Vittorio Fantozzi che ha saputo interessare il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani il quale ha dimostrato, ancora una volta, la sua attenzione verso il nostro territorio – ha commentato il sindaco, Federico Carrara - ringraziamo anche il Governo ed in particolare il Presidente del Consiglio, che con il fondo di Coesione e Sviluppo ha messo a disposizione 683 milioni di euro che serviranno alle amministrazioni della Toscana, come la nostra, di attivare interventi per migliorare e sviluppare le nostre belle realtà".

Alla cerimonia di firma erano presenti il sindaco Federico Carrara ed il consigliere regionale Vittorio Fantozzi.

Ma.Ste.