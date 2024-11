Accoltellato a Lucca, la lite coi vandali per colpa di una staccionata rotta

Lucca, 26 novembre 2024 – Sarebbe partita da una staccionata rotta la lite che ha portato all’accoltellamento di un uomo di 62 anni a Lucca. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri, 25 novembre. I colpevoli sarebbero due giovani che poi si sono dileguati. Il 62enne, operato nella notte, si trova adesso ricoverato in gravi condizioni.

Secondo quanto appreso la lite sarebbe scaturita per futili motivi. Il 62enne avrebbe reagito dopo aver visto i due che stavano danneggiando la staccionata di recinzione della sua abitazione; l'alterco è durato pochi attimi, poi l'uomo è stato aggredito brutalmente con un coltello e colpito con due fendenti all'addome.

E' stata la stessa vittima a chiamare i carabinieri per segnalare l'aggressione avvenuta intorno alle 22 in via del Pino e Cortacce a San Lorenzo a Vaccoli. Secondo quanto riferito ai miliari l'uomo sarebbe stato accoltellato da due giovani e colpito con due fendenti all'addome. Sul posto l'ambulanza infermieristica India di Lucca che ha portato il 62enne in codice rosso al pronto soccorso del San Luca, nella notte è stato operato d'urgenza. Sul caso stanno indagando i carabinieri.