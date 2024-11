Accoltellato dopo una lite. In codice rosso un 62enne

Paura ieri sera, intorno alle 22, a San Lorenzo a Vaccoli, per una brutta storia che ha scosso tutta la zona. Intorno alle 22, infatti, sono stati allertati i soccorsi, tramite una chiamata al 118, per un uomo di 62 anni, rimasto ferito dopo un accoltellamento. Sul posto è arrivata tempestivamente un’ambulanza infermieristica India di Lucca, con l’uomo che è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Luca. Sul posto sono arrivati subito anche i carabinieri, che hanno iniziato con le indagini e le verifiche del caso. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’uomo sia rimasto ferito dopo un alterco, anche se tutto è ancora da chiarire, e serviranno le prossime ore per arrivare a definire un quadro più completo della situazione. Ancora da chiarire le motivazioni, con il sessantaduenne che si sarebbe accorto, forse allertato da dei rumori o degli schiamazzi, di alcuni ragazzi, intenti a danneggiare una recinzione di un’opera pubblica nelle vicinanze della sua abitazione. A quel punto, dopo una serie di richiami, ne è nato un alterco, con uno dei giovani che ad un certo punto ha estratto un coltello, e ha colpito l’uomo con un fendente, per poi darsi alla fuga.

L’uomo, portato in codice rosso all’ospedale di Lucca, è stato operato e le sue condizioni sono costantemente sotto osservazione da parte del personale medico.

Iacopo Nathan