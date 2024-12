“Accademia“: lunedì l’evento al Giglio

Una serata vivace tra musica, letture e improvvisazione. Al Teatro del Giglio torna “Accademia“, il concerto che nei giorni del Puccini Days - sotto l’egida de Il Settecento musicale a Lucca – riunisce tutte le associazioni del territorio impegnate nel proporre le composizioni del tempo di Mozart con il coordinamento del Centro studi Luigi Boccherini.

La quarta edizione dell’evento - che si terrà lunedì 9 dicembre alle 21 - è stata presentata ieri dal direttore artistico Marco Mangani, dall’assessora alla cultura Mia Pisano, dal direttore artistico del Teatro del Giglio, Cataldo Russo, e da Francesca Pacini in rappresentanza delle realtà de Il Settecento musicale a Lucca. A dirigere l’orchestra del Settecento anche due maestri amatissimi e ormai ben conosciuti nella nostra città: Luca Bacci e Manuel Del Ghingaro. L’ensemble eseguirà i quattro movimenti della Sinfonia n. 39 in sol minore di Joseph Haydn, un lavoro arbitrariamente posto in relazione con il movimento letterario dello Sturm und Drang che, nei due movimenti estremi, presenta un carattere inquieto e perfino burrascoso, mitigato dall’Andante e dal Minuetto che li separano.

Anche quest’anno, con ospiti davvero straordinari, la musica sarà accompagnata dalle letture e dall’improvvisazione jazz. La prima, affidata al doppiatore Carlo Valli, celebre voce di Robin Williams, restituirà le atmosfere e le suggestioni del tempo con la lettura di alcune pagine di alcuni protagonisti di allora, come Carlo Goldoni e Giacomo Casanova. La seconda, invece, avrà le note del pianoforte di Leonardo Pieri, jazzista e collaboratore di Angelo Branduardi, accompagnato per l’occasione dal contrabbasso di Guido Zorn e dal flicorno di Cosimo Boni. Ma c’è di più: il pubblico sarà accolto all’ingresso in teatro dalle violiniste Alice Laudicina e Chiara Bosco, giovani talenti del Conservatorio cittadino, che proporranno musiche di Mozart e Boccherini.

"Anche quest’anno l’evento si preannuncia come una serata molto divertente – ha commentato Mangani – Sarà infatti un appuntamento variegato con un ritmo molto rapido e per niente noioso con artisti di alto livello. Durante la serata saranno proposti anche due brani Pucciniani che, in qualche modo, sono legati al ‘700. Ringrazio il teatro del Giglio e la Città di Lucca per il sostegno e la fiducia. Siete tutti invitati".

Sul palco, solo per darvi qualche anticipazione, il flauto di Agnese Manfredini e la chitarra di Giacomo Martinelli con le musiche di Rossini. Il soprano Chiara Ramello omaggerà invece Händel, Haydn, Mozart e il maestro Puccini. L’Orchestra da camera Boccherini schiererà i violini di Luca Celoni e Marina Del Fava con una sonata di Jean-Marie Leclair. La Sagra musicale lucchese, affiderà infine le note di Antonio Vivaldi all’ensemble Il Rossignolo, specializzato in musica barocca eseguita con strumenti d’epoca. I biglietti, al costo simbolico di 8,50 euro, sono acquistabili su TicketOne, alla biglietteria del Teatro del Giglio fino a sabato (7 dicembre) e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Giulia Prete