Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti. Eletto il nuovo Consiglio di Presidenza

Nei giorni scorsi l’assemblea dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti ha provveduto all’elezione dei componenti del nuovo Consiglio di Presidenza, in carica per i prossimi cinque anni. Sono risultati designati per la nomina ministeriale i seguenti soci: Marco Paoli, presidente; Nicoletta Ferrucci, vice presidente. Sono risultati inoltre nominati i seguenti soci: Maria Pacini Fazzi, segretario per le Lettere e le Arti; Raffaele Domenici, segretario per le Scienze; Laura Giambastiani, archivista; monsignor Piero Ciardella, amministratore.

Si ricorda che l’Accademia è l’istituzione culturale e scientifica più antica della città di Lucca, essendo stata fondata nel 1584, risultando così una delle prime accademie italiane. Il nuovo consiglio intende proseguire il percorso di valorizzazione a cui si è dedicato con successo Raffaello Nardi, e cercare di operare all’altezza di una tradizione culturale per certi versi gloriosa.