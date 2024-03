Abbracciano due anziani per derubarli, poi fuggono

Ogni tanto ritornano. I trucchi per truffare il prossimo, preferibilmente anziani, i più indifesi. L’ultimo episodio in via Puccini a Porcari, nei pressi di alcune attività produttive, dove c’è sempre traffico e passaggio di persone. Secondo le vittime, si trattava di due donne straniere (questo per averle sentite parlare) che si sono avvicinate abbracciando moglie e marito anziani.

E’ il solito stratagemma che serve per rubare con destrezza catenine, orologi, ma anche il portafogli ai malcapitati. Da tempo non si verificava un episodio del genere. Le due signore hanno calorosamente stretto i due coniugi in un abbraccio. I "nonni", anche leggermente strattonati, sono rimasti abbastanza disorientati, anche perché le presunte truffatrici hanno affermato di cercare lavoro come badanti. I due pensionati, però, hanno avuto la forza di divincolarsi e di lì a poco è arrivata gente e quindi le due hanno desistito, fuggendo.

Non sarebbero riuscite a trafugare niente, per fortuna. Tempo fa i soliti ignoti hanno riproposto anche la truffa dello specchietto con l’auto. Proseguono invece i furti nei cimiteri della Piana. Si registrano danni alle tombe, fiori spariti e molto altro. Fa rabbia sapere che ciò si verifica in un luogo sacro.

Ma. Ste.