A Villa Reale arriva il ’Magico Natale’

Una location suggestiva. Terza edizione per il ‘Magico Natale’ di Villa Reale a Marlia fra luci, atmosfere, tradizioni. Previste aperture straordinarie invernali della reggia e del parco di Elisa Bonaparte e Maria Luisa di Borbone. Nei week end natalizi sarà possibile entrare nella fiaba con una serie di vedute mozzafiato: le architetture e le prospettive verdi barocche e neoclassiche dei giardini ridisegnate dalle luci colorate che guideranno nella visita avventurosa grandi e bambini. Primo appuramento nel week end dell’Immacolata: sabato 7 e domenica 8 dicembre dalle 14 alle 21 i visitatori saranno accompagnati dai profumi del vin brûlé, della cioccolata calda, dei dolci natalizi e della legna arsa nei bracieri nordici. L’edizione 2024 riserva grande spazio alla tradizione dei presepi lucchesi: Fontanini Presepi esporrà 4 Natività di differente scala ambientati in altrettanti scenari particolari. Inoltre ci saranno due presepi di gesso realizzati dalla storica azienda Etruria della famiglia Pellegrini di Piano di Coreglia. Infine sarà presente con due presepi l’ antica e premiata fabbrica Arte Barsanti, fondata nel 1900 da Carmelo Barsanti che per primo avviò in Bagni di Lucca la produzione di statue in gesso alabastrino. Babbo Natale tornerà nelle coloratissime scuderie della Palazzina dell’Orologio in compagnia dei suoi elfi per intrattenere i bambini e coinvolgerli, assieme ai loro genitori, in lavoratori e in un’esclusiva attrazione ludica: ci saranno infatti gli oltre 30 giochi in legno riciclato di grandi dimensioni.

M.S.