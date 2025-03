A Saltocchio pulizia in vista del nuovo parcheggio

Intervento di pulizia della zona davanti allo stadio di Saltocchio dove i cumuli di rifiuti avevano preso il sopravvento. “Continua la lotta al degrado e per la riqualificazione urbana delle frazioni da parte della nostra amministrazione, dopo decenni di incuria – sottolinea il sindaco Mario Pardini –. Ieri sotto la supervisione dell’assessore Nicola Buchignani si è proceduto allo sgombero e successiva pulizia dello spazio antistante lo stadio della frazione di Saltocchio, per liberare il campo ai successivi lavori per il nuovo parcheggio, che sarà terminato in circa cinque mesi con un investimento di circa 460mila euro comprese nel Piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Lucca. Ringrazio Sistema Ambiente Lucca – sottolinea il sindaco – , la Polizia Municipale, la ditta appaltante ed i nostri uffici per il notevole lavoro, che comprende anche la rimozione di numerose auto abbandonate da anni ed una grande quantità di sporcizia e rifiuti. Così le nostre frazioni tornano a vivere“.

Intanto continuano anche le “pulizie di primavera“ conil ritiro degli ingombranti da parte di Sistema Ambiente che domani sarà presente con il maxi cassone sulla via Sarzanese, nei pressi della chiesa di Maggiano, dalle 14 alle 18. Il primo aprile dalle 8 alle 12 sarà invece al Campo sportivo nuovo di S.Maria del Giudice e il 3 aprile dalle 14 alle 18 alla Chiesa di Nozzano, prima del parcheggio dell’asilo.