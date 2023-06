A processo per abusi su una 16enne, assolto perché lei era consenziente

Era stato travolto da un’accusa pesante, ovvero quella di abuso sessuale nei confronti di una ragazza di 16 anni, ma a distanza di sei anni è terminato con un’assoluzione il processo nei confronti di un trentenne residente nella Lucchesia. Era il 2016 quando lui, che all’epoca dei fatti aveva circa 25 anni, è stato accusato di aver abusato sessualmente di una minorenne di quasi 9 anni più piccola.

A muovere queste pesanti accuse nei suoi confronti, erano stati i familiari della ragazzina, evidentemente non convinti di quella che poi, durante il processo, si è rivelata essere una relazione consenziente. A definirla tale di fronte agli inquirenti, infatti, sarebbe stata anche la stessa giovane che, in una circostanza, sarebbe anche fuggita di casa per raggiungere il 25enne. Testimonianza che ha fatto propendere il pm per la richiesta di assoluzione nei confronti dell’uomo. Richiesta appunto, poi accolta dal giudice.