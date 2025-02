A pranzo alla mensa scolastica. Test a sorpresa dei sindaci della Piana

Il modo migliore e più diretto per verificare e sincerarsi della qualità del cibo, della quantità, del servizio. Così il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari e l’assessore alla scuola Eleonora Lamandini, insieme al presidente del consiglio di istituto Alessia Del Carlo, si sono presentati al primo turno di mezzogiorno della refezione scolastica delle primarie Orsi e La Pira, accomodandosi alla mensa e mescolandosi ai ragazzi. "Abbiamo chiesto di poter partecipare al pranzo – spiega il primo cittadino – ogni tanto queste iniziative si fanno, è una specie di test. Il menu era composto da pasta all’olio e per chi gradiva con formaggio, due fette di arista con contorno di zucca al forno di secondo e uno o due mandarini per frutta. Non c’è alcun dubbio – aggiunge Fornaciari – che il cibo era buono. Anche i ragazzi lo hanno confermato. Erano presenti le classi seconde e quarte. Abbiamo girato anche tra i tavoli e una cosa è certa: il sapore del cibo è ok, quindi il gradimento dei ragazzi c’è. A volte, non spesso, il cibo arriva un pochino raffreddato e questo ne può compromettere l’aroma e il gusto. Quindi ci sono chiaramente margini di miglioramento – chiosa Fornaciari – ma anche oggi i ragazzi hanno mangiato con gusto. Moltissimi piatti erano completamente vuoti. A breve ci ritorneremo. Tutto è migliorabile ma siamo soddisfatti".

C’è molta sensibilità su questo tema da parte di tutte le amministrazioni. Poche settimane fa è stata la volta del sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro a recarsi a pranzo alla primaria di Capannori. Anche in quel caso era stato verificato il cibo di qualità, cibo sano e variegato, con riscontri positivi anche sa parte degli insegnanti. Anche in questo caso il primo cittadino aveva preso appunti su possibili migliorie. Nemmeno Altopascio è rimasta indietro, anzi, la sindaca, Sara D’Ambrosio, tempo fa è stata a pranzo a scuola dove sono state riportate le cucine e i piatti arrivano espressi, caldi, appetitosi. Alla elementare di Altopascio, inoltre, i giovani studenti stanno da tempo sperimentando un progetto didattico all’avanguardia, con bambini e le bambine che trasformano la classe in sala da pranzo, adeguando il locale dove hanno fatto lezione. E ognuno con il suo compito: chi apparecchia, chi serve a tavola e molto altro. I piccoli, in questo modo, già in tenera età imparano a dividersi i compiti, ad averne responsabilità e consapevolezza. Un progetto apripista che sta funzionando e che sarà seguito da altre scuole.

Massimo Stefanini