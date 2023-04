A Montecarlo eventi per tutti i gusti e le età

Ce n’è per tutti i gusti nel cartellone di eventi del Comune di Montecarlo. Si parte con Open Week, tutti i fine settimana di aprile, da venerdì 7 e fino al Primo Maggio, possibilità di visitare la fortezza e il centro storico. Il 10 aprile, la Pro Loco organizza la festa di Pasquetta. Il 15 primo trofeo "Famiglie in bici", gara ciclistica riservata alla categoria Giovanissimi e il 16 a San Giuseppe, "Memorial Ugo Silla", con Esordienti, primo e secondo anno ed Allievi, a cura del Montecarlo ciclismo. Il 23 aprile, in centro storico, raduno delle auto "Triumph Spitfire" e il 30 fiera della primavera. Il Primo maggio, oltre al tradizionale concerto della Filarmonica Puccini, spazio alle Fiat 500 e alle Vespe d’epoca. Il 6 maggio gara podistica "Corri con Paolo". Sabato 13 festa del Donatore a cura dei Fratres locali e al Rassicurati "Sorridi sempre alla vita". Dal 18 al 21 maggio verrà celebrato il 20^ anniversario del gemellaggio con i francesi di Althen des Paluds: saranno presenti i rappresentanti anche degli altri due paesi legati a Montecarlo, Karlstejn (vicino a Praga che tradotto significa Monte-Carlo, in onore di Carlo IV di Boemia) e Mylau in Germania. Il 20 e 21 maggio "ViaVinaria", con le fattorie che apriranno al pubblico. Il 24 e 25 giugno, tuffo nel Medioevo, grazie al Gruppo Storico. Il primo luglio la tavolata della Misericordia. Dal 20 al 23 luglio e dal 27 al 30 "Bud Spencer e Terence Hill celebration". Dal 31 agosto al 10 settembre la festa del vino, il 14 e 15 ottobre "Montecarlo chocolate" e a novembre "Sapori d’autunno".

Massimo Stefanini