A lezione di teatro a Lucca: prove gratuite per grandi e piccoli

Tre giorni di porte aperte e prove gratuite di recitazione, oggi, domani e giovedì: la Cattiva Compagnia, compagnia teatrale che ogni anno organizza con grande successo il Lucca Teatro Festival, lancia l’iniziativa delle prove gratuite. I laboratori teatrali, sono ospitati negli spazi della sede della Croce Verde di Ponte a Moriano (via Luigi Vecchiacchi, 17). Stasera alle 21 la prova è riservata agli adulti principianti che vogliono tentare un primo contatto con l’arte della recitazione. Gli adulti che invece hanno già avuto esperienze di palco potranno provare il livello avanzato domani sera sempre alle 21.

Al via anche i corsi di Teatro Junior con le prove gratuite il 5 ottobre per i bambini dai 6 agli 11 anni (alle 16.30) e Teatro Teen (alle 18) per i ragazzi dai 12 ai 17 anni. Le lezioni hanno lo scopo di sviluppare e migliorare la padronanza espressiva di corpo, voce e ritmo, ma aiutano anche lo sviluppo della concentrazione e capacità di espressione. Sono mirati a chi vuole provare a cimentarsi nella recitazione, ma anche a chi solo vuole migliorare le proprie capacità di parlare, da poter utilizzare nella vita di tutti i giorni. Per informazioni [email protected], cellulare Tiziana 347 7561235.