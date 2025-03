“A lettura con tè“. Ospite Paolo Casci

COREGLIA ANTELMINELLIContinuano con sempre crescente partecipazione gli incontri culturali della rassegna ’A lettura con tè’, ideata e promossa dalla consigliera comunale Matilde Gambogi in condivisione con Lara Baldacci, assessore alla cultura dell’amministrazione di Coreglia Antelminelli guidata dal sindaco Marco Remaschi.Previsto per martedì prossimo l’appuntamento settimanale con una personalità di rilievo del territorio che sarà Paolo Casci, ospite alle 16 sul palco del teatro cittadino Alberto Bambi. Paolo Casci ha lavorato presso l’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio per oltre 30 anni, interessandosi alla gestione del territorio, dei corsi d’acqua e degli acquedotti. Ha conservato nel cuore l’amore per i luoghi della sua infanzia, per le selve e per gli usi e le abitudini legati alla vita contadina, con grande attenzione e rispetto per la natura e per la memoria storica tramandata dai suoi avi. Su questi temi verterà l’incontro denominato ’la passione per la selva’, con focus sulla cura delle selve di castagni e sulla possibile simbiosi che l’uomo può creare con il territorio che lo circonda, instaurando con l’ambiente un rapporto di utilizzo sostenibile delle sue risorse e aggiungendo così valore alla sua vita e all’ambiente stesso. Sul palco, in dialogo con l’ospite, ci sarà la consigliere comunale Matilde Gambogi. L’evento è a ingresso libero.Fio. Co.