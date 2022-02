E’ arrivata. O meglio sta arrivando in queste ore, probabilmente sarà disposizione già a inizio settimana la pillola Pfizer anti-Covid di Paxlovid. Si tratta dell’atteso nuovo farmaco da prendere a casa, destinato alle persone positive ad alto rischio di peggioramento della malattia. Dopo il via libera di Ema e di Aifa, il commissario straordinario per l’emergenza ha siglato un contratto con la casa farmaceutica americana per la fornitura di 600mila trattamenti nel corso del 2022, che saranno progressivamente distribuiti alle Regioni e alle Province Autonome a partire da domani. Il nuovo antivirale, in grado di prevenire l’aggravarsi dei sintomi e il ricovero nel 90 per cento dei casi, non sarà a disposizione di tutte le persone contagiate, ma solo di quelle più a rischio di sviluppare sintomi gravi della malattia o di chi non può vaccinarsi per problemi di salute. La cura durerà cinque giorni e su prescrizione del medico, l’antivirale sarà gestito dalla farmacia ospedaliera.

