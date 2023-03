A che gioco giochiamo? Carte scoperte

Per scoprire i tipi di gioco, le modalità e gli atteggiamenti adottati, un gruppo di alunne della 5^B ha invitato tutti i bambine e le bambini della scuola a rispondere ad un sondaggio da esse elaborato. Sono stati raccolti i dati di 123 alunnie su 140

(alcuni erano assenti). Il 60.2% ha risposto che preferisce svolgere giochi all’aperto, il 13.8% al chiuso e il 26% predilige i giochi elettronici. Un’alta percentuale di intervistati gioca più volentieri con gli amici (78.9%); il 14.6% con i familiari e soltanto il 6.5% gioca da solo. Tra le tipologie di gioco, il 44.7% si cimenta nei quiz, il 34.1% nei giochi di memoria e il 21.1% in quelli d’intelligenza. Alla domanda sul tempo trascorso con i giochi elettronici, le risposte riportano: 43.9% meno di un’ora, 40.7 % da 1 a 2 ore e 15.4 % più di due ore. Ai giochi da tavolo, un’ottima valutazione è data dal 43.4 %, mentre ai videogame dal 52.1%. Nel gioco gli intervistati affermano di essere competitivi (39.8%), indifferenti alla vittoria o alla sconfitta (36.9%), concentrati (23.6%). Molti, mentre giocano, stanno zitti per concentrarsi (48%), parlano da soli per dirsi le strategie (31.7%) o urlano (20.3%).