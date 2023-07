A CAPANNORI

Sul palco dell’Area Verde, “...Ma la notte si!“, promossa dal Comune di Capannori ed organizzata da LEG Live Emotion Group, propone alcuni eventi ad ingresso gratuito: stasera, in scena Ubaldo Pantani con il suo divertente ed interessante spettacolo “Born in the Solvay”. Inoltre, oggi e domani si svolgerà, in piazza Aldo Moro dalle ore 18 alle ore 24, “L’arte della Birra” un evento di degustazione di birra artigianale che ha lo scopo di presentare birrifici e birre artigianali e, tramite essi, la cultura del “bere di qualità”.