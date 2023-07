40° Anniversario Lavori di Restauro Chiesa Gorfigliano: Inaugurata Lapide

Oggi a Gorfigliano in alta Garfagnana si festeggia il 40° anniversario dall’inizio degli straordinari lavori di recupero e restauro della vecchia chiesa medievale del paese sul Colle di Casa. Alle 17 verrà celebrata la Santa Messa in suffragio dei tanti volontari oggi scomparsi e verrà inaugurata una lapide in marmo all’interno della chiesa. Era il 1983 quando don Alberto Bartolomei propose di dare inizio ai lavori, come racconta Yuri Damiano Brugiati, presidente dell’Associazione culturale "Un gruppo di paesani rispose all’appello, a cominciare dal giornalista Amilcare Paladini che si adoperò da subito insieme agli altri paesani per dare inizio ai lavori" spiega il presidente.

Dino Magistrelli