4 Ristoranti Lucca in chiaro, ecco la data della puntata

Lucca, 4 ottobre 2024 – Finalmente la data è arrivata. La puntata lucchese di 4 Ristoranti sarà trasmessa in “chiaro“, quindi visibile anche da chi non è un abbonato Sky, mercoledì 9 ottobre alle 21.30 sul canale Tv8. Dopo l’uscita del programma sulla piattaforma Sky e su Now Tv e lo slittamento della data di uscita in chiaro inizialmente prevista ad aprile, ora – chi ancora non lo sapesse – potrà conoscere chi ha vinto fra La Stella Polare, la Corte dei Limoni, l’Antica Osteria e l’Osteria La Dritta. Una sfida aperta tra “osterie“, che ha rivelato “gustosi“ retroscena.

A guidare i ristoratori all’assaggio delle specialità lucchesi nelle diverse trattorie (piatto bonus, preparato da tutti i partecipanti, la zuppa alla frantoiana) come sempre il conduttore Alessandro Borghese, chef di fama e mai avaro di critiche ma anche di consigli preziosi per vincitori e vinti. La troupe del programma ha girato le puntate lucchesi a metà novembre dello scorso anno, su Sky la trasmissione è invece andata in onda alla fine di gennaio. Una bella vetrina per le attività in “lizza“ ma anche per la nostra città, visto che la trasmissione non ha lesinato in riprese degli scorci più belli, in primis le Mura, Anfiteatro e piazza San Michele.