4 Ristoranti, la puntata girata a Lucca va in onda su Sky

Lucca, 27 gennaio 2024 – Andrà in onda su Sky Uno domenica 28 gennaio alle 21,15 la puntata dedicata a Lucca di “4 Ristoranti”, con Alessandro Borghese.

Le riprese si erano svolte a novembre e avevano visto protagonisti l’osteria La Dritta di piazza San Francesco, La Stella Polare di piazza Napoleone, L’Antica Osteria di via Santa Croce e La Corte dei limoni in via San Paolino.

Dopo la Versilia (2017), Firenze (2019), la Lunigiana (2020), la Val d’Orcia e la Valdichiana (2021), Livorno (2022), il minivan di Borghese ha girato per Lucca dove è stata girata una puntata che si preannuncia davvero… vivace. Curiosità: il piatto bonus era la zuppa alla frantoiana.