Lucca Comics, la diretta del quarto giorno

Lucca, 4 novembre 2023 – Quarto giorno di Lucca Comics & Games con un ricco programma, ma anche la preoccupazione per il maltempo e l’angoscia per le vittime delle alluvioni in Toscana.

Restando strettamente al programma, tra le tante cose segnaliamo le commistioni tra scienza e fumetto e il loro rapporto nei decenni raccontate con minuzia e ironia da Dario Bressanini nel panel Doctor Newtron. La scienza nel fumetto (ore 11:30-13:00, Auditorium del Suffragio).

Poi, citiamo un viaggio nell’affascinante mondo di Paperopoli nell’incontro con Don Rosa che racconterà una vita tra i paperi (ore 18, Sala Tobino). In programma anche l’incontro “Chiedimi se sono un fumettista felice” con Eldo Yoshimizu, Flavia Biondi, Teresa Radice e Stefano Turconi e Jordi Lafebre (ore 17:30-19:00, Auditorium del Suffragio) e in serata un concerto di Cristina D’avena, la regina delle sigle, alle 21:30 sul palco dell’Area Music.