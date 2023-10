Zephyr stecca la prima: "Crollati nel terzo set"

Zephyr Mulattieri

0

Alto Canavese

3

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Cuti 2, Zaccaria 0, Poggio 8, Bottaini 1, Vescovi 6, Conti 5, Benevelli 1, Peripolli 11, Orlandi 0, libero Calcagnini; n.e Ruffo e Rossini. All. Delvecchio

ALTO CANAVESE: Milano, Bosio, Campobasso, Del Noce, Matta, Pasteris, Romagnano, Teja , libero Armando S. All. Specchia

Parziali set: 18-25; 20-25; 13-25

Arbitri: Scarpitta e Joita

SANTO STEFANO MAGRA - Brutto esordio per la Zephyr Mulattieri che è affondata sotto i colpi di un ottimo Alto Canavese. Sconfitta in tre set con i primi due più combattuti, mentre nel terzo gli ospiti hanno avuto vita fin troppo facile. "Purtroppo non siamo riusciti a superare le nostre difficoltà – spiega il coach della Zephyr Mulattieri Delvecchio – anche se abbiamo lottato molto, soprattutto nei primi due set. Peccato che sia nel primo che nel secondo parziale abbiamo avuto un passaggio a vuoto, che ci siamo portati avanti fino alla fine e che non ci ha permesso di recuperare punti". Delvecchio punta poi il dito sull’epilogo del terzo set, vinto dai piemontesi con un punteggio molto largo. "Nella terza frazione abbiamo proprio mollato – dice Delvecchio – Mi soffermerò comunque su quello che abbiamo fatto di buono, cioè giocarcela alla pari per più di metà partita con una delle formazioni più forti del campionato".

Risultati volley maschile serie B girone A: Malnate-Saronno 3-0, Ciriè -Mozzate 3-0, Zephyr-Alto Canavese 0-3, Volley Parella- Ormezzano 3-0, Grafiche Amadeo -Caronno 0-3, Mercatò Alb-Npsg Trading Logistic 3-2. Riposava Sant’Anna Tomcar.

Classifica: Alto Canavese 3, Volley Parella 3, Volley Malnate 3, Caronno 3, Ciriè 3, Mercatò Alba 2, Npsg Trading Logistic 1, Tomcar 0, Volley Mozzate 0, Grafiche Amadeo 0, Saronno 0, Ormezzano 0, Zephyr Mulattieri 0.

Ilaria Gallione