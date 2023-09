Stadio, ok alla variante del progetto

Sono scaduti ieri i termini per la dichiarazione dei pareri da parte della conferenza di servizi, riguardo la richiesta di variante progettuale al ‘Picco’, presentata dallo Spezia Calcio il 18 agosto. Le modifiche apportate al progetto originario (fondamenta della nuova struttura hospitality) riceveranno oggi il via libera da parte degli enti competenti. Un passaggio burocratico vincolante che non ha inciso sull’andamento dei lavori. L’interesse dei tifosi è, concentrato sulla data di rientro al ‘Picco’ della squadra bianca. In seno al club bianco non ci si sbilancia sulle possibilità di rientrare nel ‘catino’di viale Fieschi il prossimo 8 ottobre, per il derby contro il Pisa. Solo il 26 settembre, in base allo stato di avanzamento dei lavori, si potrà essere più precisi sulle possibilità o meno della squadra bianca di tornare a giocare nel suo stadio. È una corsa contro il tempo, tenendo presente che l’eventuale via libera potrebbe essere condizionato all’apertura di una sola parte dell’impianto, previa le autorizzazioni delle autorità di pubblica sicurezza e il collaudo.

Fabio Bernardini