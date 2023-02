Spezia Primavera si sveglia tardi Va sotto di tre gol con l’Ascoli poi ne segna due ma non basta

Spezia

2

Ascoli

4

SPEZIA: Plaia, Salerno, Piccioli (79’ Brisciani), Benvenuto, Giorgeschi, Garzia (86’ Loffredo), Pedicillo, Leoncini (86’ Bonaccorsi), Lari, Delorie (65’ Beccarelli), Di Giorgio (79’ Sacko). A disposizione: Mascardi, Cappelli, Manfrone, Sardi, Raineri, Mosti. All. Vecchio.

ASCOLI: Raffaelli, Camilloni, Cozzoli, Carano (84’ Bando), Caravillani, Rossi (82’ Caucci), Cosimi, Franzolini, Gennari, Ceccarelli, Re. A disposizione: Mengucci, Regnicoli, Piermarini, Graziano, Sesanelli, Rossetti, Ciccanti. Allenatore: Antonino Nosdeo.

Arbitro: Andreano di Prato (assistenti Galimberti di Seregno e Giulia Tempestilli di Roma 2).

Marcatori: 4’ Re, 51’ Franzolini (rig.), 53’ Ceccarelli, 56’ Lari, 70’ Giorgeschi, 80’ Gennari.

Note: espulso al 75’ Pedicillo.

LA SPEZIA – Si fermano a cinque i risultati positivi per lo Spezia Primavera che perde 4-2 al ‘Ferdeghini’ il big-match con l’Ascoli della ventesima giornata del girone B. La sconfitta fa precipitare gli aquilotti dal terzo al quarto posto superati dal Benevento che batte 3-2 la Virtus Entella. Team di Giuseppe Vecchio che vede anche allontanarsi il divario dagli ascolani secondi salito a cinque punti. Piceni che partono forte e al 4’ sono già in vantaggio con Re che sorprende Plaia dalla grande distanza. Spezzini che cercano di regire sfiorando più volte il pareggio tra cui la più pericolosa è di Garzia che con una potente conclusione manda di poco sopra la traversa. Ad inizio ripresa gli ospiti con un micidiale uno-due in pochi minuti si portano sul 3-0 con le reti al 51’ di Franzolini su rigore e al 53’ con Ceccarelli su punizione. Bianchi che non demordono riaprendo la partita con le segnature di Lari al 56’ e di Giorgeschi al 70’ che segna sugli sviluppi di un corner. Ma poco dopo al 75’ l’espulsione di Pedicillo lascia lo Spezia in dieci che all’80’ subisce il 4-2 di Gennari.

Gli altri risultati: Benevento-Virtus Entella 3-2, Cosenza-Pescara 3-3, Crotone-Salernitana 1-1, Lazio-Reggina 4-0, Perugia-Monopoli 1-2, Pisa-Imolese 1-0, Viterbese-Ternana 1-1.

Classifica: Lazio 42 punti, Ascoli 40, Benevento 38, Spezia 35, Pisa 32, Pescara e Virtus Entella 31, Cosenza 30, Perugia 29, Crotone 28, Monopoli 24, Viterbese 21, Salernitana e Imolese 20, Ternana 15, Reggina 13.

P.G.