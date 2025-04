Marta e Ada, mamma e figlia compagne di squadra vanno a segno con il Lerici Sport

Lerici (La Spezia), 2 aprile 2025 – Due calottine, mamma e figlia, e una storia da raccontare: la prima, Marta Pellegri, è il centroboa del Lerici Sport di serie B maschile, una vita per la pallanuoto. La seconda, Ada Di Gregorio, studentessa undicenne, è da quest’anno compagna di squadra della madre. Nell’ultima gara, quella contro la Rari Nantes Camogli, che ha segnato l’esordio in prima squadra della giovanissima, entrambe sono andate in rete: Marta ha chiuso a quota tre gol, Ada uno, impreziosendo così il giorno del debutto.

E tutta la società del presidente Sammartano festeggia questa emozione. “Meglio che vincere un’Olimpiade” per Pellegri, che è anche viceallenatrice della formazione, insieme a coach Andrea Sellaroli. “Devo ringraziarlo per l’attenzione che ha sempre dato ai giovani, dimostrata anche questa volta”. “Sono felice, non mi aspettavo di entrare, né tantomeno di segnare” continua Ada. “La pallanuoto è il mio sport, amo stare in una squadra e ho festeggiato con le amiche questo traguardo”. Questa è stata la prima gara disputata insieme, ma in casa Lerici le emozioni che ci si aspettano da questa coppia sono ancora tante.