Hockey Sarzana Gamma Innovation, Vittoria al Trofeo delle Regioni per le rappresentative giovanili

La rappresentativa giovanile per Liguria e Toscana ha vinto il ’Trofeo delle Regioni’ di hockey che si è disputato a Castiglione della Pescaia (Grosseto) riservato alle formazioni delle categorie Under 13-15 e 17. Un percorso perfetto per tutte e tre le squadre che hanno avuto un valido supporto da tecnici, accompagnatori e giocatori dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation a conferma della qualità del vivaio e delle attenzioni riposte dal club sul lavoro nel settore giovanile. Nella categoria under 13 la zona 4 della Liguria Toscana ha chiuso a punteggio pieno, per la formazione under 15 sono arrivate due vittorie e un pareggio mentre la rappresentativa under 17 ha completato il percorso con due successi. La rappresentativa dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation era composta da Alessio Lavagetti (Under 17), il giocatore della prima squadra rossonera Andrea Perroni nel ruolo di allenatore della categoria under 15, Luigi Fabbi (under 13), Federico Lagomarsini (under 13), Alexander Krocka (under 13), Carlo Vanello (under 15), Isabella Lombardi (dirigente accompagnatore under 13), Giampiero Andreani (under 15), Gregorio Tonelli (under 13). E’ stato un mese davvero intenso per i ragazzi che dopo le fatiche delle finali nazionali vinte dell’under 11 e chiuse al terzo posto dall’under 13, si sono fatti valere anche nell’ultima competizione prima del ’rompete le righe’ e l’arrivederci appena conclusa l’estate.