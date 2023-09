Il maltempo si abbatte sulla Liguria, prolungata l'allerta gialla

Genova, 16 settembre 2023 - Nuova modifica per l'allerta gialla emanata dall'Arpal per piogge e temporali su tutta la Liguria. La nuova scansione oraria porta l'allerta fino alle 21 di sabato 16 settembre sul Ponente ligure e sull'entroterra savonese e fino alle 10 di domenica mattina sul resto della regione. Domenica 17 settembre, bassa probabilità di temporali forti sul Ponente. Il fronte delle precipitazioni che ha interessato l'imperiese dalle ore centrali con intensità di 10.6 mm in 15 minuti a Triora si è rapidamente esteso verso il Centro e il Levante della regione, dove si stanno verificando i primi temporali. alle 18, a Genova Castellaccio sono caduti 5.8 mm in 5 minuti e 10.4 mm in 30 minuti a Genova Fiumara. La perturbazione si sposterà velocemente verso il Levante e l'instabilità si prolungherà fino a metà giornata di domenica. Da segnalare anche una diminuzione delle temperature nelle zone interessate dai fenomeni e un rinforzo dei venti fino a localmente forti da est, nordest sulla parte più occidentale di Ponente. Toti e Giampedrone, allerta meteo non va mai sottovalutata

"La Liguria è interessata da una fase di forte instabilità che, dalla giornata di sabato, si protrarrà per tutta la notte, fino a domenica. La perturbazione ha cominciato a riversare piogge dalla mattina di sabato sul ponente e, al momento, interessa in particolare la parte centrale della regione. Vista la condizione di forte instabilità, a seconda dei venti e dell'instaurarsi o meno di convergenze, le precipitazioni potranno risultare più o meno intense. Al momento non si registrano danni a persone o cose sul territorio. "L'allerta meteo è strumento fondamentali, e deve essere osservata e mai sottovalutata - spiegano in una nota il governatore Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - Un comportamento prudente e corretto è fondamentale per la sicurezza di ognuno di noi". Maurizio Costanzo