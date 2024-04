Yamashita a Castelnuovo

Il rapporto tra Castelnuovo Magra e la grande fotografia è ormai indivisibile e caratterizza la programmazione culturale. La scelta della nuova stagione è caduta su Michael Yamashita ospite della torre dei Vescovi in piazza Querciola nel borgo castelnovese dal 20 aprile al 13 ottobre proseguendo così la lunga serie di incontri con i maestri della fotografia nazionale e internazionale da Erwitt a Mc Curry per arrivare a Maurizio Maggiani della scorsa estate. Il fotografo giapponese-americano è tra i più noti al mondo e porterà a Castelnuovo la mostra dal titolo ’Sulle tracce di Marco Polo’ ripercorrendo le orme del leggendario esploratore nel 700esimo anniversario della sua morte. Nei suggestivi spazi della Torre verranno ospitate le 35 fotografie selezionate dalla curatrice Biba Giacchetti. La mostra è organizzata da Sudest57.

"Questa volta andremo davvero lontano – spiega il sindaco Daniele Montebello – esplorando, sulle tracce di Marco Polo, il lontano Oriente. In questi anni abbiamo puntato sulle mostre fotografiche, riuscendo a portare circa 20.000 persone in otto anni, a visitare la nostra principale attrazione architettonica, richiamando un pubblico di appassionati non soltanto locale. Siamo certi che le emozionanti immagini di Micheal Yamashita sapranno, anche quest’anno, affascinare il pubblico affezionato e attrarre ancora nuovi visitatori". Michael Yamashita è uno dei fotografi più influenti della sua generazione. Con i suoi 1,7 milioni di follower su Instagram, è fonte di ispirazione per molti appassionati di fotografia in tutto il mondo. Ha dedicato gran parte della sua vita a esplorare l’Asia, catturando immagini straordinarie. Dal 20 aprile e nei mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre le aperture saranno sabato e domenica dalle 10–12 e 15.30–19.30. Nel mesi di luglio e agosto martedì, mercoledì, giovedì dalle 17 alle 20.30, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20.30. Sono previstee aperture straordinarie il 25 e 26 aprile, dall’1 al 3 maggio e il 15 agosto.

m.m.