’Women’ è Voci di donne

La musica è costellata di grandissime interpreti. Spesso, però, si dimentica che molte di loro sono anche autrici di grande bravura e musiciste straordinarie. ‘Women - Voci di donne’, a cura di Ad Eventi (www.ad-eventi.it), vuole mettere al centro nove grandi artiste del panorama musicale nazionale e internazionale che si esibiranno in concerto (in programma dal 9 luglio al 21 agosto) in noveluoghi unici del territorio spezzino. Il festival è realizzato in collaborazione con i Comuni di La Spezia, Sarzana, Lerici, Castelnuovo Magra, Luni, Santo Stefano Magra, Ameglia e Monterosso, e ha il sostegno della Fondazione Carispezia. Si parte dall’Anfiteatro romano di Luni, appunto, il 9 luglio, con Paola Turci e Gino Castaldo, con il loro ‘Il tempo dei Giganti’, per raccontare il triennio magico della musica italiana, dal 1979 al 1981. Due giorni dopo, alla Fortezza Firmafede di Sarzana, una delle principali cantautrici della sua generazione, Suzanne Vega, presenta ‘Old Songs, New Songs and Other Songs’. Alla Marinella di San Terenzo, il 17 luglio, toccherà a Arianna Porcelli Safonov, il suo ‘Omeophonie’ ovvero favole omeopatiche per adulti: otto sfoghi quotidiani da lei scritti ed interpretati, impreziositi dalle musiche di Renato Cantini e Michele Staino. A Montemarcello, il 25 luglio, in piazza XIII Dicembre ci sarà Simona Molinari (e la sua band), cantautrice pop jazz con 6 album all’attivo, che collabora con Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni e altri.

Nella stessa data, in piazza Querciola a Castelnuovo Magra, Sabina Guzzanti propone ‘Liberidà liberidì’, che promette di non parlare solo di politica ma "anche di come conservare una qualche forma di dignità nel XXI secolo". Alla Spezia, in piazza Europa, il 13 agosto arriva Carmen Consoli, in un omaggio, ‘Terra ca num senti’, alla tradizione musicale siciliana e agli artisti nati in quella terra. Si torna alla Marinella di San Terenzo in quella stessa data con il concerto di Nada che, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, riprende quello che era il concerto del Nada Trio, progetto nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti. La penultima tappa è il 20 agosto, a di Monterosso, con il concerto di Marina Rei; si chiude Pace a Santo Stefano Magra il 21 agosto con Chiara Civelllo nel suo speciale tour ‘Sempre così’. Infoline 0187 648366. Prevendite online su Vivaticket e Ticketone.

Marco Magi