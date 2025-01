Volley, brilla il Valdimagra. Ok al Moma Winter Cup

Il Valdimagra Volley ha da poco concluso il prestigioso Torneo Internazionale "Moma Winter Cup" di Modena, organizzato dalla Scuola di Pallavolo Anderlini, con le proprie formazioni maschili Under 19 e Under 17. Un’esperienza resa possibile anche grazie alla collaborazione con la Torretta Volley di Livorno che ha permesso di presentare un roster condiviso per ogni categoria per aumentare la competitività nella manifestazione. In questo modo la formazione nella categoria U19 è stata iscritta come Torretta Volley, quella U17 come Valdimagra Volley.

Quest’ultima ha raggiunto un eccellente 12° posto su 37 squadre partecipanti. Un risultato straordinario, considerando la presenza di squadre di altissimo livello provenienti da tutta Italia, Austria, Germania, Francia e Stati Uniti. La squadra, allenata da Enrico Pala e Cesare Menconi e guidata dal dirigente Moggia, ha affrontato con successo avversari di grande prestigio, mostrando resilienza, tecnica e un gioco di squadra impeccabile. Questa la formazione completa: Moggia F., Bocchia A., Bocchia N., Lombardi Alessio, Lombardi Andrea, Girelli L., Rossini Daniel, Affanni Lorenzo, Termi C., Vassena l., Barba A., Carmignani M., Scorolli M., Cassarino D. "Siamo orgogliosi di ciò che i ragazzi hanno ottenuto. Questo risultato – afferma coach Pala – testimonia il grande impegno degli atleti, il lavoro dei tecnici e il supporto delle famiglie. La partecipazione al torneo è stata un’esperienza formativa unica, che ha arricchito i nostri giovani non solo come giocatori, ma anche come individui".

Anche i giovani dell’Under 19 hanno conquistato un importante 15° posto su 37 club partecipanti. La squadra, allenata da Francesco Orsolini, direttore tecnico sia dei valligiani che del Torretta, e supportata dal secondo allenatore Cierciello e dal dirigente Galoppini, ha affrontato il torneo con grande grinta e determinazione. Il gruppo, formato da atleti provenienti da diverse realtà sportive, ha avuto a disposizione un solo allenamento per amalgamarsi, ma ha comunque dimostrato sul campo un’affiatata intesa e una buona coesione. Il roster era formato da 7 giocatori del Torretta Volley Livorno (Galoppini, Franchini, Gucci, Ghezzani, Pellegrini, Baia, Papini), 5 giocatori del Valdimagra Volley (Rossini, Rossini, Sozi, Andres, Fontona), un giocatore del San Giustino Giambi e uno del Tomei Savi. "È stata una bellissima soddisfazione - dichiara coach Orsolini - e i ragazzi hanno dimostrato professionalità in campo e fuori, costruendo in soli tre giorni un’amicizia che si è riflessa nel gioco. Ringrazio le società collaboratrici, i miei collaboratori tecnici e i genitori per il sostegno instancabile".

Ilaria Gallione